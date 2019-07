Le préfet au parc du Reynou : l'un des sites touristiques en Haute Vienne où les contrôles sont renforcés cet été

Haute-Vienne, France

En Haute-Vienne, les services de l'état veillent encore au grain cet été avec des contrôles renforcés dans les principaux sites touristiques . Tout est passé au crible : l'étiquetage, l'hygiène , la sécurité alimentaire ou la sécurité "tout court". Si les contrôles se font habituellement de manière inopinée ce n'était pas le cas en revanche cette semaine au parc animalier du Reynou où le préfet était attendu de pied ferme en compagnie des professionnels de la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations).

La boutique, le snack ... puis les animaux

"Ici on contrôle plusieurs choses" explique Marie Pierre Muller, la directrice de la DDCSPP , "la sécurité sur les aires de jeux pour les enfants, l'étiquetage des prix dans la boutique, l'hygiène des produits alimentaires puisqu'il y a un snack... mais on a aussi des contrôles sur la faune sauvage captive donc on va vérifier à la fois le bien être des animaux et la sécurité pour les visiteurs"

Dans la boutique souvenirs, Sylvie Herpin chef du service de la concurrence et de la répression des fraudes vérifie l'étiquetage © Radio France - Françoise Ravanne

300 sites seront contrôlés d'ici la fin de l'été en Haute-Vienne

Depuis le début de l'été un peu plus d'une centaine de sites ou d'établissements ont été contrôlés mais à la fin de la saison ce chiffre devrait atteindre les 300 inspections. Pendant la période estivale les eaux et les lieux de baignade sont particulièrement surveillés, mais parmi les priorités il y aussi la sécurité alimentaire. En cas de mauvaise surprise ça peut aller du simple avertissement à la mise en demeure et si les risques sont trop graves, un arrêté de fermeture peut être pris. Pour l'instant cet été 15 établissements ont reçu un avertissement.

Une petite visite vers l'enclos des ours polaires en présence d'une technicienne vétérinaire © Radio France - Françoise Ravanne

Au parc du Reynou aucune anomalie n'a été constatée. "C'est une très bonne visite" conclut la directrice de la cohésion sociale et de la protection des populations en Haute-Vienne.