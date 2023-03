Le préfet convoque la ville de Nice et le cirque Muller-Zavatta à une réunion de médiation ce lundi

La réunion de lundi aura lieu au CADAM, au centre administratif de Nice, autour du préfet. Sont conviés à 11 heures, des représentants du cirque Muller-Zavatta et des représentants de la mairie de Nice. Dors et déjà, la ville a fait savoir par l'intermédiaire de son 1er adjoint, Anthony Borré, qu'elle n'assistera pas à cette réunion. Au contraire des circassiens qui viendront et qui attendent une solution de repli pour leur chapiteau et leur animaux afin de quitter le terrain niçois de Lingostière. Dés ce dimanche, Franck Muller, a fait savoir qu'en cas de non solution, d'impasse ou de désaccord, une quinzaine de semi-remorques, dit-il, bloqueraient l'autoroute A8. La menace d'un autre blocage mardi en compagnie de forains qui viendraient se joindre à la contestation est également toujours d'actualité. La préfecture en position de médiation a donc fort à faire.

