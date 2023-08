Le préfet de la Haute-Garonne interdit une course à vélo naturiste

C'est un label international" World Naked Bike Ride" (WNBR) jusque-là inconnu à Toulouse. Ce type de manifestation est né en Espagne, au début des années 2000, et il est repris depuis deux ans par l'ONG Le Mouvement Naturiste qui organise un Tour de France naturiste à deux-roues . Le peloton, tout nu, devait passer par Pompertuzat, Castanet-Tolosan, Auzeville et Ramonville ce samedi 12 août de 9h à 15h. Deux jours avant, la préfecture interdit l'évènement pour "éviter tout trouble à l'ordre public" évoquant le délit d'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu public, puni d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende.

Déjà interdite à Nantes, La Rochelle et Bordeaux

La préfecture toulousaine s'appuie aussi sur le fait que les participants n'ont jusque-là pas "voulu cacher leurs parties intimes". La course a démarré le 6 août de Nantes, elle est passée par la Rochelle puis Bordeaux. Dans toutes ces villes, les préfets ont aussi pris des arrêtés d'interdiction. Le Mouvement naturiste a pu en revanche manifester à Rennes l'an dernier ou encore à Lyon où ils ont revendiqué 50 à 150 participants.

Contacté par France Bleu Occitanie, Jean -François Feunteun, président du Mouvement Naturiste ne se décourage pas pour autant. Lui et certains membres comptent tout de même se rendre en Haute-Garonne pour rouler nus sur les routes du Sicoval. "Nos manifestations se veulent éco-citoyennes, organisées par les cylco-nus pour défendre un environnement de qualité, demander l'aménagement de pistes cyclables sur le réseau secondaire, assurer une meilleure sécurité des cyclistes, transformer des énergies carbonées en énergies douces."

Le Mouvement naturiste saisit systématiquement la justice administrative pour contester ces arrêtés et alerte le défenseur des droits.

Autres étapes qui étaient prévues, après La Haute Garonne : Narbonne, Millau, Clermont-Ferrand, Lyon, Besançon, Metz et Paris.