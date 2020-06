Le Préfet de Haute-Garonne prend des mesures pour éviter les débordements à Toulouse

La préfecture de Haute-Garonne a pris des mesures pour éviter des débordements en marge de rassemblements ce samedi à Toulouse. Toute manifestation de plus de dix personnes est interdite.

Gilets Jaunes et forces de l'ordre à Jean-Jaurès.

Le Préfet de Haute-Garonne Etienne Guyot interdit toute manifestation ou rassemblement revendicatif de plus de dix personnes ce samedi 6 juin. "Toute personne manifestant dans la zone d’interdiction s’exposera à une contravention de 4ème classe, soit 135 € d’amende", rappelle la préfecture.

Des mesures prises pour éviter les débordements

Par ailleurs, la préfecture a décidé d'interdire tout "enlèvement ou transport de carburant par bidons, flacons ou récipients" jusqu'à minuit ce samedi.

Le port et le transport, sans motif légitime, d’armes de chasse et de munitions et d’objets pouvant constituer une arme sont également interdits.

Enfin, la cession, vente, transport et utilisation de produits dangereux, inflammables ou chimiques, de produits explosifs, d’artifices de divertissement, de fumigènes et de pétards de toutes catégories est interdit, sauf motif professionnel, sur la commune de Toulouse.