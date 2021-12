Le préfet de l'Ardèche prolonge les obligations du port du masque jusqu'à la mi-février

Alors que les cas continuent d'augmenter dans le département, le préfet de l'Ardèche a pris un arrêté ce mercredi 1er décembre et prolonge les mesures en place sur le port du masque jusqu'au 15 février.

Le port du masque en Ardèche reste obligatoire pour les personnes âgées de plus de 11 ans sur les sites accueillant du public, y compris en extérieur même sous pass sanitaire. Le préfet a pris un arrêté ce mercredi 1er décembre et prolonge les mesures en vigueur jusqu'au 15 février. Le département reste celui où le taux d'incidence est le plus élevé en France avec 598 cas pour 100.000 habitants sur les 7 derniers jours.

Le masques est obligatoire sur les lieux suivants :

Les brocantes, les ventes au déballage, les braderies, les vide-greniers, les marchés aux puces, les foires

Les marchés en milieux couverts ou en plein air (marchés de Noël inclus)

Tout lieu de rassemblement dont les manifestations déclarées, les festivals, les spectacles de rue constitutifs d’un attroupement lorsque les règles de distanciation physique ne peuvent pas être respectées

Les files d’attente en extérieur lorsque les règles de distanciation physique ne peuvent pas être respectées

Dans un périmètre de 50 m, aux heures de fortes concentrations du public, autour des entrées et sorties des lieux suivants : les établissements scolaires publics ou privés, les établissements d’enseignement supérieurs publics ou privés, les centres de formation et d’apprentissage, les établissements d’accueil collectifs de mineurs (centre de loisirs, crèches…) et les établissements culturels aux heures d’entrées et de sorties ; les lieux de culte les jours de cérémonies et d’offices ; les centres commerciaux et grandes surfaces ; les zones d’attente et arrêts de transports collectifs

Les zones des centres-bourgs, centres-villes et sites caractérisés par une forte concentration du public, lorsque les règles de distanciation physique ne peuvent pas être respectées.

Le port du masque reste également obligatoire en intérieur dans tous les lieux accueillant du public : musées, cinémas, salles de sport et loisirs, salles de jeux, casinos, bars et restaurants (lors des déplacements), ...