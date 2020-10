Le préfet de l'Eure Jérôme Filipini précise les contours du nouveau confinement

Attestations à remplir ou non et pour quel motif, lieux ouverts et déplacements autorisés : après l'annonce du confinement en vigueur dès ce vendredi, on fait le point sur les détails avec le préfet de l'Eure Jérôme Filipini.