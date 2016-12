Le préfet de l'Hérault interdit les pétards et les feux d'artifice pour le Nouvel An

Le préfet de l'Hérault prend un arrêté pour interdire la vente des pétards et des feux d'artifice ce week-end du Nouvel An. Il veut limiter les risques de troubles à l'ordre public.

Pas de feux d'artifices dans votre jardin ou de pétards dans la rue pour fêter la Saint Sylvestre dans l'Hérault. Ils sont interdits par un arrêté du préfet.

"Cette mesure est prise compte tenu des risques de troubles à l'ordre public, ainsi que les dangers et risques d'accident graves provoqués par l'utilisation inconsidérée de pétards et d'autres pièces d'artifice sur la voie publique et dans tous les lieux où se tiennent des rassemblements de personnes."