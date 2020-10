Le préfet de l'Hérault maintient la fermeture des salles de sport malgré la décision de justice

La préfecture de l'Hérault persiste et signe et prend un nouvel arrêté pour imposer la fermeture des salles de sport. Le tribunal administratif avait demandé jeudi au préfet de revoir sa copie et de limiter la fermeture aux établissements qui ne respectaient pas les mesures barrières. Mais le préfet n'en a manifestement pas tenu compte et reprend un arrêté similaire au premier qui inclus les 31 communes de la Métropole mais aussi Lunel, La Grande-Motte, Montarnaud, Mauguio, Palavas, Saint-Aunès, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc et Teyran.

"La situation sanitaire reste très préoccupante. Les dernières données confirment que la multiplication de nouvelles contaminations est majoritairement liée au non respect de la distanciation entre les personnes notamment lors de rassemblements privés et lors d’activités physiques (sport, danse…) associé à un relâchement des consignes sanitaires et des gestes barrières."

La préfecture et l'avocat des salles de sport n'ont manifestement pas fait la même interprétation de la décision rendue par le tribunal administratif.

Le préfet rappelle que dans le cadre du Plan France Relance, le ministre de l’Economie a annoncé un renforcement du dispositif de soutien aux entreprises impactées par les nouvelles restrictions d’accueil au public. Désormais les salles de sport, mais aussi les fleuristes, blanchisseries, graphistes, arts de la table, culture, événementiel etc., sont bénéficiaires de diverses mesures pour les aider à traverser cette crise : Le Fond de solidarité avec des aides allant de 1 500 à 10 000 euros