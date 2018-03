Hérault, France

Le préfet de l'Hérault Pierre Pouëssel s'explique, 24 heures après la grosse pagaille sur les routes du département en raison des fortes chutes de neige. "Il n'y eu aucune défaillance, l'arrêté d'interdiction de circulation a été pris à 15 heures. Un arrêté ne peut pas avoir d'effet rétroactif, donc les camions déjà engagés ont continué leur route et sont arrivés à Montpellier au pire moment, vers 17 heures. A partir de là on a eu des poids lourds en portefeuille. Mais l'interdiction a été respectée."

"Nous avons tous été surpris par l'intensité de l'épisode neigeux."

Ne fallait-il pas prendre cet arrêté plus tôt ?

"Non, répond le préfet, cette décision était justifiée. Nous avons tous été surpris par l'intensité de l'épisode neigeux, on nous annonçait un radoucissement qui n'a pas eu lieu. On a relevé 20 centimètres de neige sur Montpellier ce qu'on n'avait pas vu depuis 30 ans. Inversement, la nuit suivante on nous annonçait encore beaucoup de neige dans la nuit de jeudi à mercredi et c'était de la pluie.Ce n'est pas la faute de météo France, on sait que la météo n'est pas une science exacte. Il suffit d'un ou deux degrés de différence pour changer la situation."

"Il est inacceptable de passer 24 heures dans sa voiture"

Et les secours sur l'autoroute ont -il été bien gérés, pourquoi des gens n'ont-ils pas été secourus ?

"C'est vrai qu'il est inacceptable de passer 24 heures dans sa voiture. Nous avons fait avec les moyens qui sont les nôtres, 200 sapeurs pompiers et 300 policiers et gendarmes étaient mobilisés. Sur l'A750 on a eu un très très gros bouchons, on a hébergé 600 personnes à Gignac et distribué de la nourriture et des couvertures à tous ceux qui étaient pris dans ce bouchon. Quant à ceux qui étaient sur l'A9, il y a une convention entre Vinci et la sécurité civile, avec une priorité, le secours à personnes. Nous sommes intervenus dès qu'on a été informés des problèmes. 11 femmes enceintes ont été prises en charge par exemple"