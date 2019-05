Le préfet de l'Indre Thierry Bonnier annonce l'installation de deux radars tourelles sur les routes du département

Par Kevin Blondelle, France Bleu Berry

Cinq radars sont aujourd'hui hors d'usage sur les 22 installés dans l'Indre selon le préfet Thierry Bonnier. Il annonce par ailleurs l'arrivée de deux radars tourelles, plus difficiles à dégrader et plus performants, sur les secteurs de la Châtre et Bitray.