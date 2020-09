Le préfet de l'Isère vous répond sur France Bleu

Quelques jours après l'épisode des vidéos et de l'opération de police médiatisée quartier Mistral, alors que le port du masque obligatoire s'étend sur la voie publique et que de plus en plus de classes sont mises en "quatorzaine", Lionel Beffre, préfet de l'Isère, est l'invité spécial de la matinale de France Bleu ce mardi matin. Il répondra aux questions de la rédaction à 7h30 et 7h50 mais aussi à celles des auditeurs à 7h40.

Le port du masque, les écoles, l'état de la pandémie en Isère, la sécurité en sud et en nord Isère, la vidéosurveillance, les relations avec Grenoble et sa Métropole etc... posez vos question mardi matin au 04-76-46-45-45 et sans attendre via la page Facebook de France Bleu Isère

à lire aussi Grenoble : opération de police dans le quartier Mistral après la publication de vidéos chocs

à lire aussi Le port du masque obligatoire à partir du 29 août dans l'hypercentre de Grenoble