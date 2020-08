Le préfet de l’Yonne a déclenché le niveau 3 «alerte canicule»

La préfecture précise que dans le cadre de ce plan, l’ensemble des services sanitaires de la région et du département sont mobilisés et les mesures de prévention prévues dans le plan national canicule et adaptées au niveau local ont été mises en œuvre. Il s’agit notamment :

• d’assurer la permanence des soins auprès des médecins de ville et la bonne réponse du système de santé ;

• de mobiliser les établissements accueillant des personnes âgées et en situation de handicap pour prévenir les risques sanitaires liés à la chaleur ;

• de mobiliser les associations et services publics locaux pour permettre l’assistance aux personnes isolées et/ou à risque ;

• de mettre en œuvre des actions locales d’information sur les mesures préventives à destination des publics.

Il est également indispensable de se mobiliser et de renforcer la solidarité entre générations et de respecter un certain nombre de consignes simples.

Des conseils de bon sens

La préfecture et les services de l’Agence Régionale de Santé (ARS) souhaitent rappeler, notamment aux personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans, personnes handicapées ou malades à domicile, personnes dépendantes, femmes enceintes, etc.), les quelques conseils clés utiles en cas de fortes chaleurs :

• évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h – 16h) ;

• évitez les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes (sport, jardinage, bricolage…) ;

• maintenez les habitations fraîches (fermez les fenêtres et les volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit) ;

• buvez régulièrement et, sans attendre d’avoir soif, au moins 1 litre et demi à 2 litres par jour ;