Le préfet de l'Yonne interdit des manifestations de "gilets jaunes" à Auxerre

Le préfet de l'Yonne interdit toute manifestation non déclarée de "gilets jaunes" samedi prochain 6 avril à Auxerre. Patrice Latron dénonce des exactions le week-end dernier. Les mesures concernent une douzaine de places, rues et ronds-points.

Auxerre, France

Dans un communiqué, la préfecture rappelle que des actions d’entrave, de violences et d’insultes ont été commises par les gilets jaunes à l’encontre d’automobilistes et de forces de l’ordre lors d’une manifestation non déclarée, samedi dernier, le 30 mars, à Auxerre.

Des enquêtes judiciaires, dirigées par le parquet d’Auxerre, ont d’ores et déjà été ouvertes, en particulier sur des faits d’entrave à la circulation. Afin d’empêcher que de telles exactions ne se reproduisent, le préfet de l’Yonne a pris un arrêté préfectoral portant interdiction de manifestations non déclarées de gilets jaunes.

Des axes interdits de 13h à 20h

Samedi 6 avril, de 13h00 jusqu’à 20h00, toute manifestation sera interdite dans les lieux suivants à Auxerre :

rue du Temple,

place des Cordeliers,

place de la Cathédrale,

place de la Préfecture,

rue de Paris,

rond-point de Paris,

rue Joubert,

rue du Pont,

pont Paul Bert,

rocade N6

rond-point de Jonches,

avenue Jean Jaurès,

rond-point des Clairions (intersection de la rue des Fourneaux et de l’avenue Robert Schuman).

Le préfet rappelle que "toute infraction à l’arrêté préfectoral pourra être réprimée, s’agissant des organisateurs, dans les conditions fixées par l’article 431-9 du code pénal, à savoir une peine d’emprisonnement et d’amende et, s’agissant des participants, par l’article R. 644-4 du même code instituant une contravention de quatrième classe."

Les contrevenants seront filmés

Les contraventions de quatrième classe sont punies d’une amende forfaitaire d’un montant de 135 euros. Un dispositif de prise d'images sera mis en place par les forces de l'ordre pour identifier les contrevenants.