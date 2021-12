Avant le réveillon du 31 décembre, le préfet de la Dordogne prend deux arrêtés pour éviter les accidents et les dégradations, ils concernent la vente d'alcool et l'utilisation de feux d'artifices.

Le préfet de la Dordogne interdit la vente d'alcool à emporter et les feux d'artifices pour le réveillon

A partir de 20 heures, ce vendredi, les commerçants de Dordogne n'ont plus le droit de vendre de l'alcool à emporter. Photo d'illustration

La vente d'alcool à emporter est interdite en Dordogne à partir du vendredi 31 décembre 20 heures et jusqu'au samedi matin 1er janvier, 9 heures. Le préfet de la Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne, vient de prendre cet arrêté, ainsi qu'un deuxième sur l'utilisation de feux d'artifices et "d'engins pyrotechniques". Il est interdit d'en utiliser entre le jeudi 30 décembre 8 heures, et jusqu'au lundi 3 janvier 8 heures sauf si l'on a un agrément ou un certificat de qualification.

Ces deux arrêtés ont été pris à l'occasion de la Saint-Sylvestre pour "prévenir les violences, les accidents graves et les dégradations" précise la préfecture de la Dordogne.