Ouverture des terrasses : Le préfet de la Dordogne invité de France Bleu Périgord

Le Préfet de la Dordogne Frédéric Périssat, invité de France Bleu Périgord à l'occasion de la réouverture des terrasses des restaurants et des bars ce mercredi 19 mai.

Emmanuel Grabey : La situation épidémique en Dordogne, les chiffres montrent un net recul. Le nombre de nouveaux cas notamment. Première question est ce que vous allez assouplir la règle du port du masque en extérieur dans notre département ?

Frédéric Périssat _: _Pour l'instant, c'est prématuré. Il faut garder le cap. Le cap, c'est de continuer à se protéger soi même, à protéger les autres. Tant que nous n'avons pas une couverture vaccinale qui soit suffisante pour nous protéger contre le virus, donc il est clair que nous allons assouplir comme le prévoit la réglementation, notamment en rouvrant les terrasses aujourd'hui. Mais tout ce qui concerne les grandes manifestations en plein air, donc le marché de Périgueux, où les routes, les rues sont très commerçantes ou touristiques. Nous allons maintenir le port du masque puisque vous savez que c'est une distance de 4 mètres carrés entre chaque personne à des rassemblements inférieurs à 10 personnes. Donc, nous devons absolument maintenir cette distanciation physique et lorsqu'elle n'est pas possible, le port du masque va demeurer obligatoire. Les arrêtés que j'ai pris demeurent valables. Ils sont en général valables jusqu'à la fin du mois. Ça va nous laisser la possibilité de les revoir, bien sûr, avec chaque maire de chaque commune. Mais je le répète, même si nous sommes tous heureux de nous retrouver en terrasse ce matin., prudence, prudence.

Emmanuel Grabey : Est ce que c'est aussi, à partir d'aujourd'hui, le retour des vide greniers et des brocantes ? On est à la veille d'un long week-end de Pentecôte.

Frédéric Périssat : Je sais que c'est une attente forte. Donc, pour ne rien vous cacher, nous attendions la parution du nouveau décret ce matin au Journal officiel. Donc, je signerai cet après midi un arrêté qui rapportera l'arrêté d'interdiction, mais qui rappellera bien que ces manifestations sont soumises également. au protocole sanitaire, donc gestion des flux du public, distanciation physique, port du masque et bien sûr, gel hydroalcoolique.



Emmanuel Grabey : le match du BBD ce soir avec du public au palio. Est ce que vous faites confiance pour les contrôles ?

Frédéric Périssat _: _Il y aura un contrôle personnel parce que je pense que je vais aller voir ce match pour encourager le BBD dans cette période un peu compliquée. Mais nous travaillons bien sûr avec les équipes du BBD depuis de nombreuses semaines à la fois quand nous étions dans la phase de restriction des jauges et pour préparer ce retour des supporters ce soir au Palio.

Emmanuel Grabey _: _Est ce qu'il va y avoir une vaccination plus large, de nouveaux créneaux plus plus importants ces prochaines semaines ?

Frédéric Périssat _: _Alors faisons un peu cocorico ! Donc, en primo injections en Dordogne, nous sommes à 35,3 %. Au niveau Nouvelle-Aquitaine, nous sommes à 33 9%. Au niveau national, nous sommes à 30 et au niveau européen, nous sommes à 32 5%. Donc, cela veut dire que ça marche bien en Dordogne. Actuellement, nous sommes dans une moyenne d'environ 16 000 doses hebdomadaires. Nous allons passer d'ici quinze jours à plus de 20 000. Donc, nous allons continuer à accroître cette vaccination.

Emmanuel Grabey : Est ce que ça veut dire qu'on est prêt à accueillir en toute sécurité dès ce week-end, des touristes ? Et puis, pour l'été, est ce que la Dordogne sera sera prête à accueillir en toute sécurité des touristes venus d'Europe notamment ?

Frédéric Périssat : La Dordogne sera prête à accueillir les touristes en toute sécurité parce qu'elle est en capacité de respecter les mesures de distanciation physique. Les mesures sanitaires, la gestion des flux, le port du masque, etc. Ça, c'est la première règle de base. Et ensuite, plus notre couverture vaccinale est importante et moins le virus aura la capacité à se diffuser.

Emmanuel Grabey : Dernière question Monsieur le préfet, est ce que vous, à titre professionnel ou personnel, vous avez déjà réservé une table au restaurant pour ce midi ou cette semaine?

Frédéric Périssat : Hélas non, parce que le choix est très compliqué. Il faut que j'y réfléchisse sérieusement.