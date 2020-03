Le Préfet de la Drôme dans la rue pour contrôler les attestations de sortie des Valentinois

Prévenir avant de punir. C'était le but de l'opération du Préfet de la Drôme Hugues Moutouh ce mardi après-midi. Avec le directeur départemental de la sécurité publique Noël Fayet, il a contrôlé les attestations de déplacement dérogatoire des Valentinois en ce premier jour de confinement.

Ce document est désormais obligatoire pour sortir faire ses courses, aller récupérer des médicaments et aller travailler quand le télétravail n'est pas envisageable.

"Vous avez votre attestation ?"

"Vous avez votre attestation ?" La question revient dans la bouche du Préfet, à chaque personne croisée. Quand la réponse est non, il rappelle la règle et prévient : "Vous risquez une amende de 38 euros, elle sera bientôt à 135 €".

Quelques heures après l'entrée en vigueur de la mesure, certains ont déjà pris le pli comme Denis, un habitant de Guilherand-Granges. "J'ai reçu un SMS vers quatre heures du matin. Au réveil, je suis allé sur le site web et j'ai imprimé une dizaine d'attestations, raconte-t-il. Je trouve ça logique de tous faire l'effort." "Félicitations ! lui répond le Préfet. Vous êtes en règle et nous sommes ravis."

Les policiers avaient mis en place des points de contrôle dans le centre-ville de Valence au niveau du Champ de Mars © Radio France - François Breton

"On a quand même vu énormément de personnes se déplaçant pour faire leurs courses, pour faire leur jogging, promener leur chien et qui était doté d'un justificatif, explique Hugues Moutouh. Ça me rend très optimiste pour le respect de l'état d'urgence sanitaire."

Mille policiers et gendarmes seront mobilisés dans la Drôme pour effectuer des contrôles et des patrouilles.