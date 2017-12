Personne ne dormira dans la rue à la fin de l'année avait dit le Président Emmanuel Macron cet été. Le préfet de la Gironde Didier Lallement fait sienne "cette expression et cet engagement". Il débloque 80 nouvelles places d'hébergements d'urgences à Bordeaux dès ce 29 décembre : dans le gymnase Palmer de Cenon (20 pour les hommes isolés) et le gymnase du Grand Parc à Bordeaux (60 places pour des familles). Selon le préfet, depuis la semaine de Noël, 80 places supplémentaires ont ouvertes en Gironde (pour un total de 1492 en Gironde).

"On ne regarde pas si ces familles qui arrivent sont en situation irrégulière ou pas, on les loge"

Il est bien entendu qu'il s'agit d'une "solution d'urgences" qui ne règle rien au problème du logement en France, a précisé le préfet qui a constaté à Bordeaux une arrivée de familles étrangères durant la semaine de Noël. De 5 demandes retoquées au 115, le chiffre est passé à 24 demandes non satisfaites en quelques jours. C'est un investissement de deux millions d'euros par jour de l'Etat dans la région. Uniquement pour l'hiver. Et pour un temps donné donc. "Dans une dizaine de jours tout au plus, il faudra bien rendre ces gymnases aux mairies". Le préfet ajoute que derrière cette problématique, c'est celle du logement tout court, qui est posée. Et de l'accueil des migrants. Pour le moment, "on ne regarde pas si ces familles sont en situation irrégulière ou non, on leur trouve un lit, un toit, et ensuite, on traitera leur dossier".