Coronavirus : Le préfet de la Haute-Savoie étend l’obligation de port du masque

Face à la dégradation «rapide et continue» de la situation sanitaire en Haute-Savoie, le préfet étend l’obligation du port du masque à de nouvelles zones. Sont notamment concernés les abords des établissements scolaires et les gares.

La montée en flèche du taux d’incidence dans le département préoccupe la préfecture de la Haute-Savoie. En une semaine, il a plus que doublé passant de 48 cas positifs pour 100.000 habitants le 6 octobre à plus de 100 ce mardi matin. Face à cette dégradation qualifiée de "rapide et continue" par Alain Espinasse, le préfet annonce la mise en place de nouvelles mesures pour "freiner la propagation du virus dans le département".

À compter du mercredi 14 octobre et jusqu’au 30 octobre, le port du masque devient obligatoire dans l’ensemble du département de la Haute-Savoie, pour toute personne de 11 ans et plus :

aux abords, dans un périmètre de 50 mètres, des établissements scolaires (premier et second degré) et d’enseignement supérieur pendant les horaires de fonctionnement de ces établissements

aux abords, dans un périmètre de 50 mètres, des gares de transport terrestre, ferroviaire et lacustre, pendant les horaires de fonctionnement de ces établissements

de transport terrestre, ferroviaire et lacustre, pendant les horaires de fonctionnement de ces établissements dans les parcs de stationnement des centres commerciaux et hypermarchés (établissements recevant du public de type M de 1ère catégorie), et aux abords de ces établissements dans un périmètre de 50 mètres, durant les horaires d’ouverture.

Les comportements individuels sont responsables de la situation collective. Maîtriser le risque pour soi, c’est maîtriser le risque collectif. Se protéger, c’est protéger les autres." - Alain Espinasse, préfet de la Haute-Savoie

Par ailleurs, le port du masque reste obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans pour :

les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, pour lesquels les organisateurs sont soumis à l’obligation de déclaration au sens de l’article 3 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020, à l’exception des pratiques d’activité sportive

les marchés publics de plein air, brocantes et vides-greniers.