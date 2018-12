Le préfet de la Manche appelle à se "désolidariser" des gilets jaunes qui veulent manifester devant la préfecture

"je prendrai toutes les dispositions nécessaires au maintien de l'ordre dans Saint-Lô", prévient le préfet de la Manche. Dans un communiqué ce mercredi soir, Jean-Marc Sabathé s'alarme de l'organisation d'une manifestation devant la préfecture de Saint-Lô prévue pour vendredi matin à partir de 8h30.

J’appelle solennellement la population de Saint-Lô et du département de la Manche à se désolidariser de ces groupes radicaux qui n’ont aucune intention pacifique et qui veulent sans doute, comme au Puy-en-Velay ou à Albi, casser, souiller les symboles de la République, faire peur aux habitants et aux commerçants, ruiner l’activité économique locale et créer le chaos"