Port du masque en extérieur : le préfet de la Manche détaille les règles dans le département

Depuis ce jeudi, les règles du port du masque en exterieur sont allégées en France. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé hier midi, au vu des derniers chiffres de circulation du Covid-19. Afin de préciser le nouveau cadre dans le département, le préfet de la Manche Gérard Gavory a pris un arrêté ce mercredi, en vigueur jusqu'au 30 septembre.

Le port du masque reste obligatoire sur la voie publique et les espaces verts, pour les personnes de onze ans et plus, dans les conditions suivantes :

sur les marches, les brocantes, les vides-greniers, ventes en déballage, les vides-maisons et tous les événements similaires

lors des rassemblements, des manifastations autorisées, des spectacles de rues, des festivals et des foires

aux abords des quais, des gares et des centres commerciaux, dans un rayon de 50 mètres

aux abords de lieux de cultes uniquement au moment des offices

dans les files d'attentes, dans toutes les rues piétonnes le samedi de 10h à 19h et au Mont Saint-Michel intra-muros tous les jours sur les mêmes heures

Ces modalités ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap, munies d'un certificat médical et pratiquant une activité sprotive. La règle des un mètre de distance entre chaque personne, quel que soit le lieu, reste inchangée. précise la Préfecture.