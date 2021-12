Le préfet de la Marne interdit les "moments de convivialité" dans les établissements recevant du public

Le préfet de la Marne, Pierre N'Gahane, a publié ce mardi 21 décembre un nouvel arrêté pour encadrer les moments de convivialité et la consommation de boissons ou de nourriture dans les établissements recevant du public (ERP) dans le département. Cet arrêté précise que "les moments de convivialité se déroulant dans les ERP qui ne permettent pas le respect des mesures visant à lutter contre le Covid-19, sont interdits". Cela concerne donc les lieux où la distanciation et le contrôle du pass sanitaire sont impossibles.

Interdiction de danser dans les établissements recevant du public

L'arrêté publié ce mardi précise également que "la pratique de la danse et de toute activité dansante dans les ERP sont interdites". Même chose pour les fêtes étudiantes et les fêtes de fin d'années : elles sont interdites dans les établissements scolaires et universitaires et ce au delà des vacances, puisque l'arrêté vaut jusqu'au 31 janvier 2022 inclus.

La consommation de nourriture et de boisson debout est interdite dans les établissements recevant du public. Par exemple dans les cafés, restaurants et bars. "Seule la consommation assise avec pass sanitaire et la vente à emporter restent possibles", précise encore l'arrêté du préfet de la Marne.

Pas de changement au marché de Noël car c'est en extérieur

Rien ne change pour les marchés de Noël. A Reims par exemple, pas de tabourets pour boire assis sous la tente du kiosque à champagne mais nous sommes en extérieur précise t-on du côté de la préfecture de la Marne. Donc pas de changement, car ce ne sont pas des établissements recevant du public (ERP).