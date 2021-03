Le préfet de la Moselle interdit le Père Cent

Rangez les déguisements, les cornes de brume, la mousse à raser et les bouteilles d'alcool. Cette année, le Père Cent risque d'être très discret. Cette tradition en Moselle de fêter de manière bruyante et excentrique le cap symbolique des 100 jours avant le début des épreuves du baccalauréat donne lieu, chaque année, à des défilés dans les rues des principales villes du département, au premier rang desquelles Metz où l'évènement est annoncé pour ce mercredi 17 mars.

Mais cette année, crise du Covid-19 et mesures sanitaires obligent, le préfet de la Moselle en a décidé autrement.

Concentration à risques

"Le Père Cent induit une concentration de jeunes qui favorise activement la diffusion du virus" indique la préfecture dans un communiqué publié lundi 15 mars, poursuivant que la manifestation "ne garantit ni l’application des gestes barrières, ni le respect des règles de rassemblements qui interdisent tout regroupement de plus de 6 personnes."

La consommation d’alcool est donc interdite sur la voie publique dans les communes de plus de 10 000 habitants en Moselle. De même le port, l’exhibition et le maniement de répliques, d’imitations ou d’armes factices sont interdits.

Gare aux amendes

Les jeunes entendront ils la consigne et accepteront ils de faire une croix sur cette journée généralement préparée avec soin et considérée comme un "rite incontournable" ? Le préfet en appelle pour cela à la responsabilité des parents, et prévient que toute absence en classe sera considérée comme injustifiée. Sans compter l'amende de 135 euros à laquelle s'exposeraient les plus irréductibles...