Le préfet de la Moselle rappelle à l'ordre les bars et restaurants sur le respect des gestes barrières

Le préfet de la Moselle l'assure, "un certain relâchement" a été observé dans le respect des gestes barrière parmi les cafés, bars et restaurants du département. Il appelle au respect des consignes et prévient que les services de l'Etat mènent des contrôles surprise.

Le préfet de la Moselle rappelle à l'ordre les bars, cafés et restaurants du département. Il y a "un certain relâchement", dit le représentant de l'état, sur le port obligatoire du masque pour les serveurs, et sur la distance d'un mètre entre les tables, qui "ne sont plus respectés" dans "de nombreux cafés, bars et restaurants" du département.

Le préfet rappelle que plus de 700 cas positifs de coronavirus, et plus de 2000 cas contact, ont été détectés en Moselle depuis le déconfinement. "En dépit d’une nécessaire relance économique, un relâchement de la vigilance collective pourrait conduire à un rebond de l’épidémie dans le département, dont les conséquences seraient désastreuses pour les hôteliers et les restaurateurs", assure la préfecture dans un communiqué.

Le préfet en appelle à la "responsabilité de chacun" et souligne que les services de l'Etat sont susceptible de procéder à des contrôles. En cas de manquement grave au protocole devant assurer le respect des gestes, le préfet peut décider de la fermeture administrative d'un commerce.