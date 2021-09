Le préfet de la Sarthe joue les guides lors des journées européennes du patrimoine

Ce week-end c'est le retour des journées européennes du patrimoine en Sarthe et dans toute la France. Du samedi 17 au dimanche 18 septembre, c’est 224 sites qui seront ouverts au grand public dans l'ensemble du département. Des endroits culturels, historiques, mais aussi des lieux plus insolites. Pour l'occasion, le Conseil départemental de la Sarthe et la Préfecture ont décidé d'ouvrir les portes de l'Hôtel du département. Il sera ainsi possible à travers des visites guidées de visiter les salons de réception de l'hôtel préfectoral, les bureaux du préfet et du président du conseil départemental.

Je pense que ça intéresse nos concitoyens de savoir dans quelles conditions je travaille.

Lors de ces visites, le préfet Patrick Dallennes sera présent pour répondre aux interrogations des visiteurs et faire visiter ses bureaux. Un moment très important pour le Préfet de la Sarthe : "_Je suis un personnage public, représentant de l'État et je pense que ça intéresse nos concitoyens de voir dans quelles conditions je travaille. Je pense que c'est intéressant qu'il y ait une interaction dans les questions posées et puis lever des idées préconçues sur le métier de Préfet, sur la fonction, sur les conditions dans lesquelles on l'exerc_e".

Pour participer à ces visites, il suffit de réserver un créneau et obtenir gratuitement une place sur www.sarthe.gouv.fr. Fin des inscriptions ce mercredi 15 septembre.

Créneaux horaires et visites guidées :

Le samedi 18 septembre de 9h00 à 11h30

Le dimanche 19 septembre de 14h à 17h30