Le préfet de la Seine-Maritime annonce le retour du masque partout en extérieur dans le département

"On revient à ce que l'on a déjà connu", reconnaît le préfet de la Seine-Maritime, Pierre-André Durand. Dès ce vendredi 31 décembre à midi, le port du masque redevient obligatoire partout en extérieur en Seine-Maritime, comme dans l'Eure. Comme la dernière fois, il y a quelques exceptions, la mesure ne s'applique pas aux enfants de moins de 11 ans, aux cyclistes et aux joggeurs.

Un taux d'incidence qui évolue de manière exponentielle

Cette mesure s'applique au moins jusqu'au 24 janvier 2022 et elle est nécessaire justifie le préfet : "Les chiffres sont très préoccupants, la Normandie est aujourd'hui à un taux d'incident qui est de 537, qui est un taux qui est susceptible d'évoluer de manière exponentielle dans les prochains jours, c'est particulièrement préoccupant".

Un nouvel an... dans le calme

En plus du masque obligatoire en extérieur, de nouvelle mesures sont prises pour tout ce we de réveillon du nouvel an, l'objectif est d'éviter au maximum les brassages. Exceptionnellement, les bars et restaurants devront fermer à 2h du matin la nuit de la Saint Sylvestre, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits en extérieur, pas de festivités en plein air, pas de feu d'artifice. Par ailleurs, il sera interdit de danser dans des établissements accueillant du public du 3 au 24 janvier au moins.

Incitation à la vaccination

Le préfet de la Seine-Maritime rappelle que la vaccination est aujourd'hui le meilleur moyen de lutter contre l'épidémie. Il assure qu'il n'y a ni pénurie de place pour recevoir l'injection, ni pénurie de doses.