Coronavirus : la préfète de la Somme interdit les locations touristiques sur le littoral picard

La préfète de la Somme a interdit par arrêté ce mardi la location de meublé touristiques ou de chambres d'hôtels pour des séjours touristiques sur l'ensemble des 16 communes littorales de la baie de Somme. Et ce pour une semaine.

La préfecture de la Somme interdit les locations touristiques pour une semaine, jusqu'au 15 avril. Les 16 communes du littoral picard sont concernées : Le Crotoy, Cayeux-sur-Mer, Fort-Mahon-Plage, Saint-Valéry-sur-Somme, Quend, Ault, Boismont, Brutelles, Favières, Lanchères, Mers-les-Bains, Noyelles-sur-Mer, Pendé, Saint-Quentin-en-Tourmont, Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly et Woignarue.

Les 16 communes du littoral concernées

L'arrêté a été pris ce mardi par la préfète de la Somme, après l'arrivée de vacanciers, constatée sur la côte picarde le weekend dernier, à la faveur du beau temps et ce malgré le confinement décrété pour ralentir l'épidémie de coronavirus. La mairie du Crotoy l'avait déjà précédée en prenant un arrêté municipal du même type sur le territoire de la commune, après avoir constaté que des particuliers louaient des logements à des vacanciers.

Les particuliers ne peuvent désormais plus louer de meublé à vocation touristique, y compris sur les plateformes internet comme Airbnb, et les hôtels n'ont plus le droit de louer des chambres pour des séjours à vocation touristique. Cela ne concerne pas, indique l'arrêté, "l'hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui y vivent, l'hébergement d'urgence ou l'hébergement professionnel". Il faut désormais "justifier" du motif de sa location auprès du propriétaire lorsqu'on réserve une chambre ou un logement.