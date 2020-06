Adama Traoré : le préfet de Paris ordonne la fermeture des magasins lors de la manifestation

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a demandé que les commerces, bars et restaurants soient fermés samedi après-midi à Paris sur le trajet de la manifestation pour Adama Traoré organisée par le comité du même nom. Il a rappelé qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire les rassemblements de plus de 10 personnes n'étaient pas autorisés.

Une manifestation autorisée

Néanmoins, pour parer à d'éventuels débordements lors de cette manifestation qui n'est pas interdite, il a demandé "aux commerces, débits de boissons et restaurants situés de la place de la République à celle de l'Opéra et dans certaines rues adjacentes de fermer samedi après-midi". "Ils devront mettre en place des moyens de protection contre les dégradations et fermer les terrasses et étalages qui devront être vidés de tout mobilier pouvant servir de projectile ou d'arme par destination", a-t-il ajouté.

Le préfet a en outre adressé une réquisition à la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour sécuriser les chantiers publics sur le trajet du cortège.

Le comité Adama Traoré, du nom d'un jeune homme noir décédé en juillet 2016 lors de son interpellation par des gendarmes à Beaumont-sur-Oise, dans le Vald'Oise, a relancé ses appels à manifester après la mort aux Etats-Unis de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans mort le 25 mai sous le genou d'un policier durant son arrestation. Le 2 juin à Paris, une manifestation à son appel avait réuni devant le tribunal judiciaire 20.000 personnes qui avaient dénoncé "les violences policières" et le "racisme" dans les rangs des forces de l'ordre.