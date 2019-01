Le Préfet de police des Bouches du Rhône dresse le bilan sécurité de 2018

Marseille, France

Le Préfet de Police des Bouches du Rhône parle de 2018 comme d'une "année dramatique sur beaucoup de sujets", évoquant notamment le drame de la rue d'Aubagne du 5 novembre dernier. Olivier De Mazières a fait également le point sur la mobilisation des forces de l'ordre depuis le début du mouvement des Gilets Jaunes: 915 policiers et gendarmes mobilisés chaque jour et près de 1300 chaque samedi, dont certaines (une quarantaine) ont été légèrement blessés. En marge de ces manifestations, 258 personnes ont été interpellées parmi lesquelles 70% poursuivies judiciairement.

Sécurité routière: moins de morts sur les routes du département

L'année 2018 est "la plus favorable du point de vue de la sécurité routière en France " depuis que les données statistiques existent. "c'est toujours délicat de parler de satisfaction quand on a à déplorer 99 morts," le Préfet de Police qui rappelle que "pour la première fois, le département des Bouches du Rhône passe sous la barre des 100 décès". C'est 23 morts et 608 blessés de moins qu'en 2017.

une année difficile en ce qui concerne les règlements de compte

En matière de règlements de compte, Olivier De Mazières reconnait une "année 2018 difficile", avec 21 règlements de compte causant la mort de 23 personnes, soit 9 de plus qu'en 2017. L'année 2016 avait été une année "record à la hausse", avec 26 règlements de compte et 29 décès. "La déstabilisation des réseaux de stupéfiants par les forces de l'ordre et les nombreuses arrestations peuvent être à l'origine de rivalités entre bandes." le Préfet de Police a rappelé que "la méthode dite du pilotage renforcé dans les quartiers a permis sur les 11 premiers mois de l’année 2018 de démanteler 60 réseaux de trafics de stupéfiants, et d'écrouer 170 personnes".

Pour 2019, il annonce le lancement à Marseille d’un nouveau "quartier de reconquête républicaine" allant de la gare St Charles au Vieux Port et jusqu’au quartier de l’Opéra, avec le renfort de 30 policiers supplémentaires pour lutter contre la délinquance et les trafics.