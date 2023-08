Le préfet de Saône-et-Loire interdit les rave-party, free-party et teknival pendant l'Assomption

Les services de gendarmerie et de la préfecture ont encore en mémoire la fête sauvage à Igornay (Saône-et-Loire) entre le 14 et 16 juillet derniers, qui avait rassemblé plus de 500 personnes. Au cours de cette "rave-party", une jeune femme avait été blessée. Pour ne plus revivre cela une deuxième fois au cours de l'été, le préfet de Saône-et-Loire prend un arrêté pour interdire tous les rassemblements festifs non déclarés en préfecture, du 11 août au 16 août 2023. L'arrêté concerne l'ensemble du département.

