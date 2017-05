Le préfet de Seine-Saint-Denis décore quatre tirailleurs sénégalais naturalisés par François Hollande

Quatre tirailleurs sénégalais ont été décorés ce lundi, à l'occasion de la cérémonie du 8 mai, par le préfet de Seine-Saint-Denis, à Bobigny. Ils font partie des 28 tirailleurs naturalisés par François Hollande, le 15 avril.

Le préfet de Seine-Saint-Denis, Pierre-André Durand, a décoré ce lundi quatre tirailleurs sénégalais vivant dans le département, à l'occasion de la cérémonie du 8 mai sur le parvis de la préfecture, à Bobigny. Yoro Dialo, qui a servi en Indochine et en Algérie, s'est vu remettre les insignes de Chevalier de la Légion d'honneur. Lamine Diehiou, Momar Diop et Djibril Mané, ont tous trois reçus la médaille de la reconnaissance de la Nation.

Tous quatre étaient aussi à l'honneur le 15 avril dernier, à l'Elysée. François Hollande avait alors naturalisé 28 tirailleurs sénégalais, dont 23 vivant en Seine-Saint-Denis, suite à une pétition lancée par une élue de Bondy, Aissata Seck, et qui a recueilli plus de 60 000 signatures.

Réparer une injustice

"Ces messieurs vivent en France, participent à l'économie française, font le tour des écoles pour raconter leur histoire, ils font ce que beaucoup de français ne font pas alors qu'on leur dise qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour être français était profondément injuste" défend aujourd'hui Aïssata Seck, qui a réussi à "réparer cette injustice".

D'autres dossiers de naturalisation encore à l'étude

Un sentiment partagé par Djibril Mané. "'On est nés Français, c'est pour cela qu'on nous a donné ce titre de réintégration dans la nationalité française, cela nous beaucoup touché" dit cet ancien combattant d'Algérie, notamment. "Quand on était jeune, on a beaucoup couru pour avoir cette nationalité et on ne l'a pas eu" abonde Momar Diop. "Nos enfants qui voulaient être français, pour avoir la nationalité, c'est un parcours de combattant pour eux" ajoute-t-il.

François Hollande s'est engagé à naturaliser les tirailleurs vivant en France. Plusieurs centaines d'autres dossiers sont à l'étude. Aissata Seck promet d'être vigilante et de rencontrer au plus vite le futur ministre de l'Intérieur pour suivre leur avancement.