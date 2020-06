Le préfet de Vaucluse en visite à la plateforme « contact COVID » de la CPAM 84

Trente-huit agents de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ont été formés à cette nouvelle mission. Depuis la mise en place de cette cellule "COVID TRACING" le 13 mai 28 cas de malades COVID-19 ont été détectés et 100 cas contacts identifiés.

Une faible circulation du virus en Vaucluse.

Cette faible circulation ne veut pas dire que le risque est nul. La meilleure preuve c'est que plusieurs foyers ont été détectés : à la maison d'arrêt du Pontet, lors de petites regroupements familiaux et tout récemment au sein d'un groupe de 6 travailleurs agricoles. Ces foyers sont sous contrôle assure l'agence régionale de santé.

Pas de crainte particulière à avoir.

Le respect des gestes barrières doit rester la norme pour éviter toute nouvelle flambée de l’épidémie et revenir à un confinement même partiel qui nuirait à tous et à la reprise économique. Pas de crainte à avoir en ce qui concerne la consommation de fruits et légumes ayant été manipulés par des ouvriers agricoles malades. Le temps écoulé entre la cueillette et la consommation suffit à détruire le virus.

Ne pas confondre CONTACT COVID et STOP COVID.

Le centre d'appel de la CPAM n'a rien à voir avec l'application STOP COVID qui est capable d4identifier les gens avec qui vous avez été en contact via le Bluetooth de votre téléphone portable. Le centre d'appels est une déclinaison thématique du portail AMELIE PRO uniquement accessible aux médecins, aux agents de l'assurance maladie et à ceux de l'agence régionale de santé. Cette plateforme est active 7 jours sur 7 et de 8h00 à 19h00.