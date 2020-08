Le préfet de Vaucluse généralise le port du masque et interdit les soirées dansantes dans les bars

Le préfet de Vaucluse va rendre obligatoire le masque dans les centres villes des communes de plus de 9.500 habitant, ainsi qu'aux abords des établissements scolaires. Il interdit aussi les rassemblements de plus de 10 personnes non masquées, même sur la voie publique.