Le préfet de Vaucluse maraude dans la rue pour rétablir le lien social

Vaucluse, France

Le dispositif hivernal pour les sans abris est renforcé cet hiver en Vaucluse. L'Etat attribue une subvention exceptionnelle de 380.000 euros aux différentes associations qui œuvrent auprès de ceux qui survivent dans la rue. Trois maraudes de la Croix Rouge ont lieu désormais chaque jour. Auparavant la Croix Rouge distribuait repas et boissons chaudes seulement 5 jours sur 7. Le 115 - le numéro d'urgence pour l'hébergement - est aussi désormais accessible en permanence.

Odeur de vêtements humides, précarité sociale et solitude

Le préfet de Vaucluse annonce que cinq places supplémentaires sont créées en Vaucluse. Au total, 121 places sont disponibles pour accueillir les personnes sans abris. 74 000 sandwichs ont été distribués l'an passé par la Croix Rouge mais pour Serge Grau, c'est un quart de la mission de la maraude : "75% de notre mission, c'est de tisser un lien social. La précarité financière entraîne une précarité sociale : si vous habitez un logement vétuste, vous ne vous chauffez pas, vos vêtements sentent l'humidité et vous n'osez plus inviter un pote à la maison".

Le préfet de Vaucluse estime cette mission essentielle et d'actualité. Sans le dire, le préfet pense vraisemblablement aux gilets jaunes lorsqu'il relève que "lorsqu'une partie du corps social ne se sent pas partie prenante de la société, il peut y avoir une éruption. Mon travail, c'est d'aider les associations de tisseurs de liens".

Le 115 joignable en permanence pour la première fois en Vaucluse

Grace à la subvention exceptionnelle, le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO 115) est joiganble en permaennce. Le préfet bertrand Gaume explique que "jusqu'à présent, quand on sortait du cinéma à 23h15 et qu'on voyait une personne en difficulté dans la rue, on faisait le 115 et dans le Vaucluse, on tombait dans le vide. Avoir un 15 joignable en permanence est une innovation pour la prise en charge des personnes en grande difficulté."

Autre nouveauté cet hiver, une maraude médicalisée. Une fois par mois, un médecin accompagne la maraude de la Fédération Française de sauvetage et secourisme (FFSS).