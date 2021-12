Le préfet des Alpes-Maritimes lance un appel à la "prudence et à la sagesse" face à la déferlante Omicron

Le préfet des Alpes-Maritimes lance un appel à la sagesse face à la déferlante du variant Omicron, il souhaite éviter un engorgement des hôpitaux, alors que cette semaine deux malades hospitalisés à Antibes ont dû être transférés à Lille. Pour limiter les risques de contaminations, le représentant de l'Etat Bernard Gonzalez interdit l'organisation des spectacles pyrotechniques sur l'ensemble du département.

"Un certain nombre de maires avaient prévu d'organiser des feux d'artifice mais les ont spontanément annulés. Cannes avait décidé de le maintenir. Donc, pendant 48 heures, j'ai eu des échanges avec le maire David Lisnard. Au vu des indicateurs sanitaires et avec le risque d'un afflux de population à Cannes, il faut être prudent, il faut être modeste. Nous devons tout faire pour éviter qu'il y ait des concentrations de population, même en extérieur, même avec le masque. Il n'y aura donc pas de feu d'artifice."

Un réveillon sous le signe du covid-19

La consommation de boissons alcoolisées est interdite ce 31 décembre sur la voie publique, on ne peut pas manger en déambulant, au risque de recevoir une amende de 135 euros. Les forces de l'ordre seront mobilisées cette nuit, a rappelé le préfet :

les polices municipales, la police nationale, les gendarmes, les pompiers aussi. Ainsi que des renforts de gendarmes mobiles, de CRS venus d'autres départements. Pour être réactifs, assurer la sécurité de nos concitoyens, éviter les actes de délinquance, les violences urbaines. Il faut aussi continuer de penser que le risque terroriste est toujours là. Et c'est d'ailleurs pour cela que les effectifs de militaires de la force Sentinelle sont également mobilisés pour cette nuit de la Saint-Sylvestre dans notre département.

Dehors, lorsque la concentration de population est forte, il faut porter le masque rappelle Bernard Gonzalez.

Aujourd'hui dans le département, 87% de la population dispose d'un schéma vaccinal complet.

De nouvelles mesures à partir du 3 janvier

A partir de lundi 3 janvier, il y aura de nouvelles règles, des jauges notamment pour les grands rassemblements en extérieur (pas plus de 5000 personnes) et en intérieur (pas plus de 2000 personnes) et ce pour trois semaines.

Le 9 janvier doit avoir lieu la Prom classic, une course à pied sur le Promenade des Anglais à Nice , de 10 km. L'événement sportif pourrait être annulé. "Le sportif que je suis se trouve confronté dans ce département à des décisions qui vont être quand même compliquées. Mais la sécurité sanitaire doit primer. Je ne vous cache pas que j'ai eu des contacts avec Christian Estrosi, avec l'organisateur et tout le monde s'interroge sur les conditions dans lesquelles on pourrait maintenir une telle compétition. Il est difficilement concevable, au moment où je vous parle, au vu des indicateurs, d'avoir des milliers de sportifs courant, suant sur sur la Promenade compte-tenu du contexte sanitaire."

Le ministre de l'Education Nationale a demandé aux préfets de déployer des détecteurs de CO2 dans les salles de classe pour la rentrée scolaire. "Il y a des commandes qui ont été faites et nous travaillons avec l'inspection académique pour rapidement les déployer au sein des établissements scolaires, ces matériels qui vont devoir être généralisés permettent de connaître le taux de saturation en CO2 et d'indiquer s'il faut ouvrir la fenêtre."