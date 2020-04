Bretagne : attention aux arnaques liées au coronavirus !

Depuis la mise en place du confinement et le début de la pandémie de coronavirus, certains malins ont trouvé comment arnaquer les plus vulnérables. Le préfet des Côtes-d'Armor met en garde.

Depuis l'apparition du coronavirus et la mis en place du confinement, plusieurs arnaques ont fleuri sur les réseaux sociaux ou dans notre quotidien. Ce jeudi 2 avril, le préfet des Côtes-d'Armor tient donc à faire quelques rappels.

Les remèdes au coronavirus

À ce jour, il n’existe pas de vaccins, d’aliments, de compléments alimentaires, de lampes, de purificateurs d’air ni d’huiles essentielles protégeant et apportant une guérison du coronavirus. Tous les produits vantant sa protection et sa guérison, relèvent de la pratique commerciale frauduleuse.

Le dépistage du virus

Seuls les dépistages réalisés par les autorités sanitaires pour confirmer un diagnostic sont valables. Tout individu ou société proposant un dépistage n’est pas compétent.

La vente de médicaments

La vente de médicaments désignant l’efficacité contre le virus ou dans le cadre de la recherche contre le virus est interdite. Seule la vente de médicaments est possible sur prescription médicale et en pharmacie. L’achat en ligne est illégale et expose à des risques graves pour la santé. La vente sur internet de paracétamol est suspendue. Toute annonce commerciale sur le web est donc frauduleuse.

La désinfection des maisons ou des bureaux

La désinfection des espaces privés À ce jour, la décontamination des lieux privés n’est pas envisagée par les services de l’État. Toute personne ou société proposant cette prestation cherche à s’introduire au domicile de manière illicite.

Les attestations officielles

Seules les attestations officielles et sur l’honneur (déplacement et employeur) sont valables. Elles sont gratuites et peuvent être imprimées ou recopiées sur papier libre. Les sites web proposant des attestations contre rémunération sont illégaux. Sur les sites proposant l’édition d’attestations au format numérique, une attention particulière doit être portée sur les informations demandées car elles peuvent être personnelles et sensibles.

Les dons en ligne pour les soignants

Plusieurs plateformes d’appel aux dons ou des cagnottes sont mises en ligne. Lors d’un transfert d’argent sur ces espaces, la vigilance est de mise et passe par la vérification de l’identité du professionnel et par l’objet du don. Des activités illégales existent sous forme de financement participatif.