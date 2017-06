Le préfet des Pyrénées-Atlantiques juge "pathétique" le dossier de défusion entre Orthez et Sainte-Suzanne

Invité de France Bleu Béarn ce matin, le préfet Eric Morvan a qualifié de pathétique le dossier de la défusion entre Sainte Suzanne et Orthez. Il doit rendre sa décision en septembre.

Décision d'ici la fin septembre

Ce dossier épineux est sur la table depuis des mois. Depuis qu'une partie des habitants de Sainte-Suzanne veulent se séparer de la commune d'Orthez et prendre leur indépendance. Une bataille qui sera au final arbitrée par le Préfet. Et ce matin donc Eric Morvan sort de sa réserve: «Il faut sortir de cette ambiguïté, a dit le préfet, c'est un dossier un peu pathétique je trouve dommage, dans une communauté d'hommes et de femmes qui partagent un même territoire que l'on soit en train d'ériger des murs fictifs là ou en a détruit ailleurs. Bref tout cela n'a pas beaucoup de sens.»

Ce dossier est un peu pathétique - Eric Morvan le préfet des Pyrénées-Atlantiques