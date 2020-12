Le, préfet Eric Spitz prévient : 300 gendarmes et policiers sont mobilisés ce nouvel an pour faire des contrôles. Afin de surveiller le respect du couvre-feu à partir de 20 heures, et l'interdiction de faire des soirées privées.

Le préfet des Pyrénées Atlantiques promet un réveillon tout en bleu. Il a reçu pour consigne de multiplier les contrôles pendant ce réveillon du Nouvel An. 300 policiers et gendarmes dans le département sont mobilisés ce soir pour vérifier la mesure de couvre feu à partir de 20 heures et l'interdiction de "faire bamboche". Par ailleurs le préfet a pris un arrêté valable jusqu'au deux janvier qui interdit le transport d'essence, pour prévenir les incendies volontaires de voitures, une "tradition" du Nouvel An.