Le préfet des Pyrénées-Orientales interdit les rassemblements de gilets jaunes ce week-end

Après les violences de la semaine dernière au Boulou et la mort d'un automobiliste au péage de Perpignan-sud, le préfet des Pyrénées-Orientales décide d'interdire tous les rassemblements de gilets jaunes ce week-end. Une mesure qui risque de provoquer des tensions.

Perpignan, France

Le préfet des Pyrénées-Orientales hausse le ton vis à vis des gilets jaunes. A la veille d'un nouveau week-end de mobilisation, la décision a été prise d'interdire les rassemblements de gilets jaunes. Cela concerne tous les hauts-lieux de la contestation depuis le début du mouvement, les Péages de Perpignan-nord, Perpignan-sud et du Boulou, mais aussi le rond-point d'Amsterdam qui permet d'accéder à la zone économique Saint-Charles.

Eviter les accidents et les violences

Pour justifier sa décision, la préfecture rappelle l'accident mortel de la semaine dernière au péage de Perpignan-Sud (un automobiliste avait été tué à un barrage), mais aussi les violents incidents de samedi dernier sur l'autoroute A9 au péage du Boulou.

L'interdiction de manifester démarre ce vendredi et sera valable jusqu'au 1er janvier. Les forces de l'ordre sont susceptibles d'intervenir. La préfecture rappelle dans un communiqué que le "simple fait de se maintenir pacifiquement sur les lieux d'un attroupement après les sommations constitue un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende".

Cette annonce risque de provoquer des tensions, alors que depuis plusieurs jours déjà les gilets jaunes du département accusent les forces de l'ordre d'empêcher le mouvement.