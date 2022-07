Yves Séguy prévient, jusqu'au 18 juillet, il interdit tout "rassemblement non autorisé de type rave-party, free-party ou teknival" sur l'ensemble du département des Vosges.

Le préfet des Vosges interdit toute rave-party "non autorisée"

Le préfet des Vosges évoque des "risques de troubles graves à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique que présenterait le déroulement d'un tel rassemblement, associé au fait que l'organisation d'une manifestation non déclarée est un délit". Yves Séguy prend un arrêté "d'interdiction de rassemblements non autorisés de type rave-party, free-party ou teknival sur tout le département des Vosges, du 13 juillet 18h au 18 juillet 2022 8h."

La préfecture des Vosges interdit :

La circulation des véhicules à moteur transportant du matériel de sonorisation en liaison avec les manifestations festives pré-citées est également interdite, durant cette période et dans tout le département.

Le non-respect de ces mesures est passible des sanctions prévues par le code pénal, notamment de la confiscation du matériel saisi.