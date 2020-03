Le préfet du Calvados : "Le comportement de chacun est la meilleure arme contre le coronavirus"

Depuis mardi, la France est confinée pour faire face à la propagation du coronavirus. Pour ce premier week-end, les autorités appellent à ne pas sortir. Le préfet du Calvados Philippe Court était l'invité de France Bleu ce samedi matin.

"Nous sommes à un moment où le comportement de chacun va influer sur la santé de tous. Ce week-end, quand on n'a pas de raison ou de nécessité professionnelle impérieuse de se déplacer, il faut rester chez soi."

Les contrôles sont renforcés sur la côte, les axes routiers

"Ce que l'on compte avant tout, c'est une prise de conscience de chacun d'entre nous. Ce virus, il ne voyage pas tout seul, il se transmet quand il y a des contacts avec les êtres humains. Nous avons déjà commencé à verbaliser et on le regrette. Parce que quand on verbalise (140 PV dressés vendredi), c'est un constat d'échec mais c'est surtout la preuve d'une grande inconscience. Ce sont des gens qui n'ont aucune raison de sortir de chez eux et qui mettent en péril l'ensemble de nos concitoyens."

Sur le sport et les sorties

"Une personne qui va, autour de sa maison, faire son exercice quotidien, parce qu'elle en a besoin, elle y va seule, elle n'y va pas en groupe, elle n'y va pas pour rencontrer des amis. Ce n'est pas un moment de socialisation.

Alexis de Tocqueville, qui était normand, avait ce mot qui était très juste, il dit : "les Français ont une passion dévorante pour l'égalité, quand ils ne la trouvent pas dans la liberté, ils la recherchent dans la servitude."

Si nous ne voulons pas encore plus renforcer nos principes, nos règles en matière de confinement, il faut rester chez soi. En revanche, les déplacements de nécessité professionnelle doivent pouvoir continuer pour la continuité de la vie économique et du service public."

Sur les plages

Les préfectures de la Manche et de la Seine-Maritime ont interdit l'accès à leurs plages, la mesure n'est pas à l'ordre du jour dans le Calvados. "Jusqu'à présent, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas de fréquentation sur les plages. Certains maires, au regard des circonstances locales, ont interdit l'accès aux plages et ils ont eu raison de le faire. Mais le sujet, ce n'est pas interdiction ou pas aux plages. Dans tous les cas, la plage n'est pas un lieu de regroupement."

Sur les marchés

"Dans le Calvados, nous avons posé un principe : tout ce qui n'est pas du commerce alimentaire n'a pas lieu d'être. J'ai demandé aux maires de garantir un espace minimum entre les étals. Et si la configuration des lieux, l'affluence ne permet pas de garantir ces conditions en matière de sécurité, le maire a la faculté d'interdire le marché, certains l'ont fait et ils ont eu raison de le faire. Des policiers seront présent, ce n'est pas un moment de détente."

Sur le risque de saturation des hôpitaux

"Nos installations hospitalières et médicales font un travail formidable, nous nous y préparons depuis longtemps. Depuis 10 jours, il y a un centre opérationnel qui est ouvert à la préfecture, nous coordonnons notre action. La réponse hospitalière, du SAMU et des professions médicales libérales aujourd'hui permet de faire face aux événements.

C'est bien la raison pour laquelle il faut que chacun respecte ces principes pour ne pas apporter de la complexité, quelle que soit son envie, quel que soit son désir. La responsabilité individuelle, le comportement de chacun est aujourd'hui la meilleure arme, je pourrais presque dire le meilleur médicament contre le coronavirus."

Selon le dernier bilan de l'agence régional de santé, 287 personnes ont été testées positives au coronavirus en Normandie. La Seine-Maritime est le département le plus touché devant le Calvados (85) et la Manche (47).