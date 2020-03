Le Préfet du Calvados : "Le comportement de chacun influe sur la santé de tous"

Le préfet du Calvados Philippe Court est intervenu avant midi ce mardi et la mise en place des nouvelles restrictions de circulation. Il a appelé les habitants du département à faire preuve de civisme pour le bien de tous. "Le comportement de chacun d'entre nous est l'outil, l'arme la plus efficace"

Le préfet du Calvados Philippe Court s'est exprimé sur notre antenne pour rappeler au moment de la mise en place des nouvelles règles la nécessité de les appliquer et de ne sortir de chez soi que pour les impératifs de santé ou de besoin alimentaire.

. "Nous sommes à un moment où chacun d'entre nous devient responsable de l'ensemble de la santé des français par notre comportement. Chacun d'entre nous devient responsable de la vie de nos compatriotes.

Nous sommes appelés à modifier notre mode de vie à compter de maintenant. Les contacts qui ne sont pas essentiels doivent être réduits.

Cette modification de notre mode de vie n'est pas agréable mais elle est urgente devant l'épidémie

Nous devons montrer notre capacité à modifier notre mode de vie. La question que l'on doit se poser est : "Est-ce que ce que je fais est utile? Est-ce responsable?"

Au moment de remplir les attestations, on doit réfléchir à la raison qui doit nous amener à sortir de chez nous.

L'ensemble du système alimentaire est approvisionné et il y a du stock.

Sortir faire ses course ne doit pas être un prétexte mais une nécessité. On doit faire ses courses seuls. Pour ceux qui ne le peuvent pas il faut qu'une entraide se mette en place . Un rappel de bon sens : on ne va pas faire ses courses avec ses enfants.

J'en appelle à ce que chacun respecte les distances et face preuve de civisme.

A ceux qui sont tentés de braver l'interdit, le courage n'est pas de braver l'interdit. Aujourd'hui, le véritable courage, c'est la faculté d'avoir une discipline collective car le comportement de chacun influe sur la sante de tous.

Ce n'est pas le virus qui se propage, ce sont les être humain qui le transmettent les uns aux autres.

Le seul courage en la matière c'est d'appliquer les règles, de limiter les rassemblements et de ne pas organiser de réunion de famille. On peut trouver d'autres manières de se retrouver comme s'appeler par téléphone.

Si nous réussissons, nous éviterons que le pic d'épidémie ne blesse le pays.

L'ensemble des forces de l'ordre va être déployé. Evidemment, on ne va pas s'amuser à couvrir tout le département mais il est évident que tous ceux qui seront en faux avec ces directives seront d'abord responsables vis à vis d'eux même, responsable vis à vis de la société et responsable vis à vis de leur proche si la situation empire.

Si vous êtes symptomatique, le numéro à contacter est le 116.117. Ce numéro va répondre à vos questions si vous êtes symptomatiques.

Dans notre département, notre système de santé est opérationnel et nous pourrons y répondre mais le premier remède est notre comportement et la mise ne place des gestes barrières.