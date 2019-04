Le préfet du Finistère limite la vente d'alcool avant le festival Panoramas à Morlaix

L'alcool fort sera interdit à la vente, au transport et à la consommation à Morlaix et à Saint-Martin-des-Champs les deux nuits du festival. Le préfet du Finistère en appelle aussi à la responsabilité des parents et des commerçants pour ce week-end.

Morlaix, France

Le festival Panoramas à Morlaix attire les lycéens et les étudiants. Moyenne d'âge dans le public : entre 18 et 23 ans. Et c'est souvent très alcoolisé. Le préfet du Finistère a donc décidé de prendre des mesures avant ce weekend pour limiter la vente et la consommation d'alcool dans le secteur.

Pas de vente d'alcool fort en soirée

L'alcool fort est interdit à la vente les deux nuits du festival sur les communes de Morlaix et de Saint-Martin-des-Champs. Le vendredi à partir de 16h et jusqu'à 8h le lendemain matin. Même chose pour le samedi, la vente est interdite dès 16h et jusqu'à 13h le dimanche. Pour le vin et la bière, la vente est limitée à un à deux litres par personne.

La détention, le transport et la consommation sont eux aussi interdits pour l'alcool fort sur la voie publique dans un large périmètre autour du festival. Et limités de la même façon que la vente pour le vin et la bière.

Un appel à la responsabilité des parents

On l'a dit, le festival est surtout fréquenté par les plus jeunes. La préfecture s'en remet donc aux parents pour les stupéfiants. Ils sont invités à informer leurs enfants sur les dangers de l'alcool et de la drogue.

Autre rappel, cette fois pour les commerçants : la vente d'alcool est strictement interdite aux mineurs.