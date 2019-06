Le préfet du Gard interdit les rassemblements et les manifestations à Nîmes pendant le week-end

Nîmes, France

A Nîmes, pas de manifestation ni de rassemblement pendant le week-end sur plusieurs axes par arrêté préfectoral.

Les axes concernés :

Secteur de Nîmes : sorties des péages Nîmes-Ouest, Nîmes-Centre et Nîmes Est de l'autoroute A9

: sorties des péages Nîmes-Ouest, Nîmes-Centre et Nîmes Est de l'autoroute A9 Le rond-point de la D225 Route de Dions

Et tous les autres secteurs suivants :

: Boulevard Gambetta

Square de la Bouquerie

Square Antonin

Quai de la Fontaine

Avenue Jean Jaurès

Rue de l’ancienne gare

Avenue Maréchal Juin

Boulevard Pasteur Marc Boegner

Rond-point du Kilomètre Delta et A54

Limites de l’autoroute A9

Route de Générac

A54 au sud du Mas de Vignolles

Route de Saint-Gilles

Avenue Pierre Gamel

Boulevard Sergent Triaire

Boulevard Natoire

Avenue Général Leclerc

Avenue Carnot

Rue Notre-Dame

Rue de Beaucaire

Rue de Condé

Rue Vincent Faita

Rue d’Aquitaine

Rue de l’Enclos Rey

Boulevard Gambetta.

Pour rappel, organiser une manifestation non-déclarée ou participer à une manifestation interdite est passible de sanctions pénales pour les organisateurs (jusqu’à six mois de prison et 7.500 euros d’amende) et les manifestants (contravention de 38 euros).