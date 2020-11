Le Préfet du Lot saisit le tribunal administratif après les arrêtés autorisant le non port du masque à l'école

Deux villages du Lot ont pris des arrêtés autorisant le non port du masque. Le Préfet du département réplique en saisissant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Dans le Lot, certains enfants ont la possibilité d'aller à l'école sans masque dans des écoles élémentaires. Le village de Laval-de-Cère a pris un arrêté en ce sens, même chose à Cahus, le village voisin. Ces arrêtés sont valables jusqu'au 31 décembre. Mais ce vendredi, le Préfet réplique.

"Une décision manifestement illégale"

"Devant cette décision manifestement illégale, qui met en danger les élèves concernés et le corps enseignant, au détriment des recommandations sanitaires, et dans le cadre du contrôle administratif exercé par l’État sur les collectivités territoriales, le préfet a décidé de saisir, dans les meilleurs délais, le tribunal administratif de Toulouse pour demander la suspension de ces arrêtés et leur annulation", explique la Préfecture.

Avant d'ajouter : "Les parents des élèves accueillis dans les écoles élémentaires du département qui ne respectent pas l’obligation de port du masque s’exposent à une contravention. Le préfet du Lot rappelle à chacun de faire preuve de responsabilité et de bon sens alors que l’état de la situation sanitaire dans le Lot continue de se détériorer. Hier (jeudi), le taux d’incidence s’élevait à 172,7 cas pour 100 000 habitants et le taux de positivité s’élevait à 11,9 %. Le département compte aujourd’hui (vendredi) 24 personnes hospitalisées dont 6 en réanimation."