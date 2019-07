Le préfet du Nord interdit aux non-professionnels l'usage des feux d'artifice ce week-end et encadre la vente d'alcool

Le préfet du département du Nord a arrêté pour ce week-end de fête nationale une série de mesures préventives concernant l'utilisation des feux d'artifice, la vente et l'achat de carburant et de boissons alcoolisées à emporter ainsi que la consommation d'alcool sur la voie publique.

Nord, France

La préfecture du Nord a pris jeudi 4 juillet dernier trois arrêtés encadrant très strictement le week-end de Fête Nationale des samedi 13 et dimanche 14 juillet en matière d'utilisation des feux d'artifice, d'achat et de consommation d'alcool à emporter et d'achat de carburant à emporter dans le département.

Les non-professionnels ne seront donc pas autorisés à utiliser ce week-end sur la voie publique des feux d'artifice de catégorie C2, C3 et C4, la première catégorie demeurant interdite aux enfants de moins de 12 ans. Habituellement seule la catégorie C4 est réservée aux professionnels. Cette limitation résulte du constat que de nombreux articles avaient été confisqués le 14 juillet dernier et qu'a plusieurs reprises "des artifices avaient été utilisés comme armes par destination à l'encontre de tiers et notamment des services de police et de gendarmerie" explique l'arrêté.

Le 14 juillet, un pic de fréquentation du service "SOS main" de la clinique Lille-Sud

La proximité de la Belgique, ou la réglementation est différente et les pétards parfois beaucoup plus puissants et plus dangereux, accentue aussi les risques d'accident lors de l'utilisation de ces pétards. Le service "SOS main" de la clinique de Lille Sud à Lesquin met en garde contre l'utilisation de pétards interdits, qui constitue l'essentiel des cas graves de blessure.

"Il ne faut absolument jamais les tenir allumés dans la main ou les allumer dans la main" - Guillaume Wavreille

Le chirurgien de la main Guillaume Wavreille, du service de la clinique de Lesquin, assure que les cas de blessures sont "toujours le fait d'une erreur de manipulation: il ne faut absolument jamais tenir les pétards allumés dans la main ou les allumer dans la main". 2000 personnes sont accidentées chaque année en France en raison d'une mauvaise utilisation de ces pétards.

Carburants et boissons à emporter seront aussi proscrits dans le département

La préfecture a également décidé d'interdire aux particuliers la vente et l'achat de carburant à emporter du vendredi 12 juillet à 20h00 jusqu'au lundi 15 à 8h00. Cette mesure découle du constat que certains incendies volontaires du 14 juillet sont causés par l'utilisation des carburants "à des fins autres que celle pour lesquels ils sont proposés à la vente".

Enfin un troisième arrêté stipule que la vente d'alcool à emporter sera interdite dans le département du Nord dans les nuits du samedi 13 au dimanche 14 juillet et du dimanche 14 au lundi 15 juillet de 20h00 à 8h00 du matin. Dans cette même période il sera également interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique ou de consommer une boisson même non-alcoolisée dans un contenant en verre ou en métal. L'accidentalité routière et l'utilisation de ces contenants comme arme par destination sont les arguments avancés par la préfecture pour ces interdictions.