Confinement : les préfets du Nord et du Pas-de-Calais rappellent les maires à l'ordre

Les préfets du Nord et du Pas-de-Calais rappellent les maires à leurs devoirs! Dans des communiqués publiés ce samedi, ils prennent acte du fait que des maires des deux départements ont pris ou comptent prendre des arrêtés visant à autoriser des commerces non-essentiels, commerces qu'un décret prescrit justement de fermer dans le cadre du confinement et de la lutte contre l'épidémie de Covid.

Le préfet du Nord Michel Lalande invite donc ces maires "à retirer sans délai ces arrêtés, au vu de la situation sanitaire qui a motivé la fermeture de ces commerces et de la nécessité impérieuse de protéger les populations". Il rappelle que des mesures ont été annoncées pour garantir l'équité entre les commerces, avec la possibilité de faire des livraisons et retraits de commandes. Il prévient que les forces de l'ordre appelleront d'abord aux fermetures nécessaires et procéderont le cas échéant à des verbalisations. Le préfet du Pas-de-Calais prévient que tout arrêté municipal qui conviendrait au décret du 29 octobre 2020 serait "sans fondement légal et par conséquent déféré au tribunal administratif."

Plusieurs maires de la région, mais aussi partout en France, ont fait part de leur intention de prendre de tels arrêtés à l'image du maire de Valenciennes Laurent Degallaix, de Fâches-Thumesnil Patrick Croisy, ou encore le maire d'Estaires. Ils dénoncent la concurrence déloyale dont souffrent les petits commerces de leur ville et le caractère illogique de la mesure à laisser des centaines de personnes s'entasser dans des centres commerciaux mais à interdire à quelques clients d'entrer dans une boutique.