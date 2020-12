Nord : le préfet veut s'attaquer "au terreau du séparatisme"

"Nous n'avons rien laissé passer". Pour Michel Lalande, le préfet du Nord, la minute de silence en hommage à Samuel Paty, l'enseignant assassiné en région parisienne le 16 octobre dernier, a été l'occasion d'affirmer l'intransigeance de l'Etat dans le respect des valeurs de la République. 78 signalements ont été faits dans les différents établissements du département. L'ensemble des élèves concernés "ont été convoqués par la police", assure Michel Lalande. "Il y a eu des gardes à vue et même des poursuites judiciaires", poursuit le préfet. Deux adolescents du Cambrésis ont ainsi été mis en examen pour "apologie du terrorisme".

L'Etat n'a pas attendu les derniers attentats dont ceux de Nice pour agir sur le sujet du "séparatisme". Depuis 2014, la préfecture du Nord "a développé des pratiques pour endiguer la montée de l'islamisme radicale qui a nourri le séparatisme", explique Michel Lalande, arrivé dans le département en 2016. Un groupe d'étude départemental qui associe des personnes spécialisées sur les questions de radicalisation est chargé de détecter "des signaux plus ou moins faibles" chez certaines personnes "qui ne sont pas nécessairement coupables de terrorisme". La CEPRAF (Cellule de prévention de la radicalisation et de l'accompagnement des familles), est chargée de cas plus spécifiques.

Une place importante pour l'école

Mais c'est sur l'école que le préfet du Nord veut insister. En luttant notamment contre "l'évitement scolaire", avec des enfants que le préfet considère comme "les invisibles du système scolaire". En croisant les fichiers des enfants inscrits à l'école et ceux inscrits à la Caisse d'Allocations Familiales, "il y a une vingtaine de cas (de familles), où la justice a été saisie", détaille Michel Lalande. Des enfants souvent scolarisés dans des écoles "de fait", des associations assurant des cours "contraires aux valeurs de la République". Il cite le cas de l'association "Main dans le Main", qui depuis a ouvert une école privée, contrôlée récemment et ou "aucune transgression n'a été relevée". Le préfet qui veut également concentrer ses efforts sur les organisations associatives qui font du "hors temps scolaire" et qui ont des messages "totalement transgressifs par rapport aux valeurs de la République". Le préfet cite ensuite des filles qui refusent de faire de la musique ou des contestations de la relativité en cours de science. Certaines de ces organisations ont été "contrôlées et fermées" assure le préfet, et depuis un an une charte des valeurs de la République doit être signée par toutes les associations : "On ne subventionne rien qui soit contraire aux valeurs de la République", selon Michel Lalande.

Plusieurs mosquées sous surveillance

Sur la question des lieux de culte, certains préfets dont celui du Nord ont reçu des consignes du ministère de l'Intérieur pour surveiller 76 mosquées, dont 18 qui seront concernées par des actions immédiates pouvant aller jusqu'à la fermeture selon le gouvernement. Le préfet du Nord refuse de donner le chiffre de celles concernées dans le département. "Je peux juste dire qu'elles nous intéresse à plusieurs titres", explique Michel Lalande en rappelant que depuis son arrivée 2016 deux mosquées ont été fermées, à Grande Synthe et à Hautmont.