Le préfet du Pas-de-Calais autorise finalement l'ouverture des plages de Calais et d'Ambleteuse

Après avoir acté ce vendredi l'ouverture dérogatoire de dix-huit plages dans le Pas-de-Calais, le préfet Fabien Sudry autorise également, sous conditions, l'accès aux plages d'Ambleteuse et de Calais.

La nouvelle avait déçu une partie des habitants du littoral. Dans un premier temps, le préfet du Pas-de-Calais avait autorisé de manière dérogatoire les accès à dix-huit plages du département mais pas celles de Calais ni d'Ambleteuse où les maires en avaient pourtant fait la demande.

La préfecture valide finalement ce vendredi soir l'ouverture de ces plages au public. Seule la plage d'Audresselles ne rouvre pas. Les habitants sont appelés à respecter les conditions de règles sanitaires. Les promenades, activités sportives individuelles (la course à pied, le vélo, le char à voile ou la balade à cheval) et les activités nautiques comme le kite surf, la planche à voile, le paddle, le longe côte et la pêche à pied sont autorisées.

Il est en revanche interdit de s'asseoir ou de s'allonger sur le sable et de s'installer dans un chalet ou une cabine de plage. Les rassemblements ne sont pas autorisés. La consommation d'alcool est également interdite. Toute violation des mesures sera punie d'une amende de 135 euros rappelle la préfecture du Pas-de-Calais.

Reprise de la navigation de plaisance

Dans le même temps, le préfet du Pas-de-Calais autorise de nouveau la navigation de plaisance sur le réseau des voies navigables intérieures du département et la reprise de la navigation de plaisance dans les eaux territoriales au large du département au départ des ports de Calais, de Boulogne-sur-Mer et d'Étaples.

Dans les deux cas, la limite à bord est fixée à dix personnes maximum. Toute violation sera punie d'une amende de 135 euros. Les personnes qui comptent utiliser leur bateau ou engin de plaisance pour naviguer sur les voies navigables intérieures ne pourront dépasser la la limite de 100 km calculée à partir du lieu d'ancrage habituel.