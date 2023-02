Le préfet fait détruire une construction illégale au Pouget

Le préfet de l'Hérault dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Ce mercredi matin les services de l'Etat ont procédé à la démolition d'une construction illégale sur la commune du Pouget près de Clermont l'Hérault.

Malgré une décision de justice et malgré des mises en demeure et des amendes, le propriétaire a refusé de remettre en état sa parcelle agricole sur laquelle il n'aurait jamais du construire, pire encore il continuait d'agrandir le bâtiment.

C'est le propriétaire qui devra payer la facture de la destruction.

Cette opération de démolition et de remise en état, qui a nécessité l’évacuation de nombreux déchets, a mobilisé les militaires du groupement de gendarmerie départementale, les agents de la direction départementale des territoires et de la mer, ainsi qu’une entreprise spécialisée.

Le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, rappelle la prégnance du phénomène de cabanisation dans le département, l’engagement fort de l’État dans cette lutte, et les multiples enjeux en présence : respect des règles d’urbanisme et des décisions de justice afin de garantir l’égalité des citoyens devant la loi, la préservation des espaces agricoles et l’environnement, la prévention des risques naturels tels que les feux de forêt et les inondations.