Le préfet interdit la manifestation anti-pass sanitaire ce samedi dans l'hypercentre de Toulouse

Le préfet d’Occitanie interdit l’accès à l’hypercentre de Toulouse à toute manifestation non déclarée ce samedi 24 juillet. Une quatrième manifestation contre le pass sanitaire est annoncée ce samedi à 14 heures au métro Jean-Jaurès.

Alors qu’une quatrième manifestation contre le pass sanitaire est annoncée ce samedi 24 juillet à Toulouse, à 14 heures au métro Jean-Jaurès à l’appel de plusieurs organisations (Gilets jaunes, Toulouse en lutte, Résistance anti-pass Occitanie), le préfet de région a décidé d’interdire l’accès à l’hypercentre de Toulouse à tout rassemblement revendicatif non déclaré.

Quatrième défilé toulousain contre le pass sanitaire

Depuis l'annonce de l'extension du pass sanitaire aux lieux de culture et de loisir et début août aux restaurants, les manifestations d'opposants se multiplient à Toulouse. Elles avaient rassemblé 400 manifestants le 14 juillet, 3.000 personnes le 17 juillet, et 500 personnes ont défilé le 21 juillet sur les boulevards.

Les trois derniers rassemblement avaient été interdits par le préfet pour des raisons sanitaires et de forte fréquentation du centre-ville en période de soldes.

Les manifs interdites à l'intérieur des boulevards

Cette fois, le préfet d’Occitanie a décidé d’interdire toutes les manifestations non déclarées dans l’hypercentre de Toulouse, à l’intérieur du périmètre des boulevards.

"Des troubles à l’ordre public sont survenus en centre-ville de Toulouse lors du rassemblement non déclaré du 14 juillet au cours duquel ont été commis notamment des violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, des jets de projectile et, des dégradations. Des rassemblements se sont prolongés par des déambulations en centre-ville. Ces troubles pourraient se reproduire le 24 juillet 2021" argumente le Préfet qui met également en avant la progression du virus dans le département.

"Les dernières données sanitaires confirment une évolution inquiétante de la propagation du virus Covid-19 dans le département de la Haute-Garonne. Ainsi, au 22 juillet, le taux d’incidence était dans le département de 254 cas dépistés positifs pour 100.000 habitants. Il est donc important de limiter les rassemblements de personnes à un même endroit, ceux-ci étant de nature à favoriser la propagation du virus."

Le préfet précise que "les manifestations ne sont pas interdites en tant que telles, à condition qu’elles n’entrent pas dans le périmètre de l’hypercentre de Toulouse, et que les gestes barrières y soient appliqués."

Toute personne participant à ces manifestations s’exposera à une contravention de 4ᵉ classe, soit 135 euros d’amende.

